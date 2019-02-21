Новые смартфоны Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e обошли по продажам в России прошлогодние модели бренда в первый день предзаказа.

К концу дня в розничной сети МТС было оформлено в два раза больше предзаказов, чем на S9 и S9+ в аналогичный период прошлого года.

Более 50% предзаказов было оформлено на S10+ со 128 Гб памяти. Около 40% заказов пришлось на S10 и 10% на более доступную версию S10e. Самым популярным цветом оказался черный оникс — почти 60% смартфонов заказали в данной расцветке.