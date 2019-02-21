В Кемерово бывший сотрудник банка осужден за кражу из банкомата более чем 1,5 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

Рудничный районный суд Кемерово вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвинялся в краже и двух покушениях на кражу, следует из релиза правоохранителей.

В декабре 2016 года в полицию поступил сигнал о том, что в Рудничном районе областного центра в ночное время из банкомата похищено более 1,5 млн рублей. На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист, осмотревший терминал, установил, что банкомат был вскрыт «родным» ключом. По подозрению в совершении данной кражи были задержаны двое местных жителей. Один из них на момент совершения преступлений являлся действующим инкассатором, а второй — бывшим работником банка. Сейф банкомата они вскрыли с помощью специально изготовленного дубликата ключа. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них большую часть похищенной суммы. Также было установлено, что к преступлению подельники готовились на протяжении нескольких месяцев. За это время они совершили две попытки хищения денег из других банкоматов, но не смогли их вскрыть.



Суд приговорил одного фигуранта к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении его подельника было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения. Второй участник преступлений ранее получил три с половиной года лишения свободы условно.