В Baring Vostok Capital Partners (BVCP) назвали предъявленные обвинения основателю фонда Майклу Калви и его партнерам следствием коммерческого спора вокруг банка «Восточный». Об этом сообщается в пресс-релизе инвесткомпании.

«BVCP считает предъявленные обвинения следствием коммерческого спора вокруг банка «Восточный», — говорится в сообщении.

Также в фонде уточняют, что убеждены в законности своих действий и не согласны с предъявленными обвинениями.

«BVCP еще раз заявляет, что мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников, не согласны с выдвинутыми обвинениями и считаем, что они всегда действовали в полном соответствии с законом», — отметили в пресс-службе.