Банки развития должны расширять спектр валют при взаимных расчетах из-за повышенных валютных рисков, заявил в ходе рабочей поездки в Китай глава ВЭБа Игорь Шувалов.

«С этой целью необходимо расширять спектр валют при межбанковском сотрудничестве, активно использовать национальные валюты при взаиморасчетах. Смотреть на проблему валютных рисков надо как на общую проблему, она касается всех», — цитирует пресс-служба Шувалова.

Глава госкорпорации подчеркнул, что необходимо смотреть на новые инструменты, чтобы не ставить в сложную ситуацию заемщиков и клиентов банков.