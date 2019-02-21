Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) собирается адаптировать цены рейтингов под размеры эмитента, рассчитывая увеличить количество клиентов, сообщил новый глава организации Игорь Зелезецкий.

В частности, агентство скорректирует тарифы для компаний среднего и малого бизнеса, чтобы услуги АКРА были для них доступны и учитывали платежеспособность эмитента.

Методологическая база АКРА также будет дополнена с учетом фокуса на средних и мелких банках и компаниях.

«Но это не значит, что мы будем торговать рейтингами», — сказал Зелезецкий в четверг на конференции в РСПП.