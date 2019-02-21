Себестоимость барреля нефти с учетом всех затрат составляет 25 долларов. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

«У России есть преимущество — низкая себестоимость. В среднем в России операционные затраты — это 3—10 долларов на баррель, еще 5—10 долларов — капитальные затраты, транспорт — 5 долларов. Итого 25 долларов за баррель — наша себестоимость. При девальвации рубля себестоимость тоже снижается», — рассказал Сорокин.

Он добавил, что регулировать предложение и конкурентоспособность можно с помощью налоговой системы.

«Все остальное — налоги. Это значит, что налоговой системой мы можем регулировать наше положение на кривой предложения и нашу конкурентоспособность. Поэтому долю рынка мы можем потерять, только если сами будем вести безграмотную налоговую политику и терять добычу. Это один из вызовов, с которым мы будем бороться совместно с Минфином… Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти, и налоговая система под это должна подстраиваться: если вчера и сегодня 25 долларов за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже 60—70 долларов этого уже не хватит», — объяснил он.

Минэнерго совместно с Минфином также работает над дорожной картой по стимулированию добычи нефти.

«Мы совместно с Минфином и Минприроды работаем по дорожной карте по стимулированию добычи нефти, подписанной председателем правительства, и над мерами по стимулированию добычи. Будет проведен аудит запасов, ведь сегодня, по нашим предварительным оценкам, почти половина запасов из уже разведанных не будет разработана без соответствующих льгот. При применении мер стимулирования капитальные затраты нефтяников могут увеличиться еще на 40—50% к 2024 году, то есть более чем на 600 миллиардов рублей в год, и привести к росту добычи относительно текущих планов. Это создаст дополнительный спрос на продукцию отечественной промышленности, что уже даст мультипликатор, который нужен для выполнения планов роста ВВП», — подытожил замминистра.