Среди потенциальных заемщиков в микрофинансовых организациях (МФО) 75% трудоустроены и имеют регулярную заработную плату. Об этом в своем исследовании сообщает МФК «Займер».

Еще 8,3% граждан заявили о своем статусе владельца бизнеса или частного предпринимателя, о неофициальном трудоустройстве или об отсутствии занятости сообщили 3,5% опрошенных.

Порядка 5% желающих взять краткосрочный заем оказались пенсионерами, а 4,4% — студентами, 2,2% находятся в декретном отпуске, а о статусе домохозяйки или домохозяина сообщили 1,8%. На льготников, желающих получить в МФО заем, пришлось 1,3%.