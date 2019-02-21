Резервный банк Зимбабве объявил о создании новой национальной валюты под названием доллары RTGS (Real Time Gross Settlement).

«Мы называем существующие счета RTGS, гарантийные обязательства и находящиеся в обращении монеты долларами RTGS… Доллары RTGS становятся частью мультивалютной системы в Зимбабве», — говорится в заявлении банка.

Национальная валюта — зимбабвийский доллар — была выведена из обращения в 2009 году после того, как инфляция достигла 500 млрд процентов. После этого страна использует несколько валют, включая доллар США.