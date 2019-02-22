Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за январь 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в январе стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

* «Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1—1,5 процентного пункта. Так, базовая ставка на новостройки повысилась с 9,5% до 10,5%, на готовое жилье — с 9,7% до 10,7%».

* «В скором времени Сбербанк полностью откажется от комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Об этом глава кредитной организации Герман Греф заявил в кулуарах Всемирного экономического форума».

* «По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства».

ВТБ — на втором месте, СМИ сообщали:

* «ВТБ повысил ставки по ипотеке на 0,6%, теперь она составляет 10,1%. По новым условиям рефинансирование кредитов сторонних банков теперь доступно по ставке от 10,1% для участников программы «Люди дела», 10,2% — для зарплатных клиентов группы ВТБ, 10,5% — для других категорий клиентов».

* «По сообщениям СМИ, Сбербанк и ВТБ рассматривают авиакомпанию Utair в качестве варианта для проекта по созданию регионального перевозчика. Банки занимаются этим проектом по поручению президента и правительства».

* «Суд Кипра арестовал имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов для обеспечения по иску ВТБ, которому задолжали две компании бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции».

Альфа-Банк — на третьей позиции в медиарейтинге:

* «Альфа-Банк, Тинькофф Банк и Совкомбанк выработали проект консолидированного зарплатного реестра, передал «Ведомостям» зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин. Такой реестр, по его словам, позволил бы существенно снизить доминирование госбанков: по оценкам Альфа-Банка, на счета в Сбербанке и ВТБ поступает около 75% зарплат россиян».

* «Альфа-Банк закрыл книгу заявок по размещению 3,5-летних еврооблигаций на сумму 10 млрд рублей. Road show проводилось 28—29 января в Лондоне».