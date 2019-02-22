В 2018 году россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях, сообщает РБК со ссылкой на презентацию Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса (FMCG). Потребителей беспокоит рост цен на продукты, но они готовы платить больше за полезную еду, сокращая потребление жиров и сахара.

Согласно исследованию, более половины россиян в прошлом году сокращали свои расходы в целях экономии. Основными статьями экономии были одежда и развлечения: в IV квартале траты на это уменьшили 64% опрошенных. В прошлом году на одежде и развлечениях экономили 59% и 57% респондентов соответственно.

Снижение трат видно и по другим категориям потребительских расходов. Так, свыше 55% респондентов стали выбирать более дешевые марки, 40% стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники. Единственное исключение — затраты на короткие отпуска: если в 2017 году на них экономили 49% россиян, то в 2018-м — 45%.

Свои пищевые привычки изменили 84% респондентов, свидетельствуют данные Nielsen. Но связано это не с экономией, а с трендом на здоровый образ жизни. Больше половины опрошенных выбирают диету, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем, констатирует Nielsen. 67% потребляют больше натуральных и свежих продуктов, сократив потребление жиров и сахара (на 53% и 65% соответственно). Состав продуктов волнует 75% потребителей, 76% обеспокоены воздействием искусственных ингредиентов, а 73% готовы больше платить за полезные продукты. Соответственно, 62% опрошенных выбирают ретейлеров с широким ассортиментом здоровой еды.

