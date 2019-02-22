Правительство РФ дополнило правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления пенсий в отношении самозанятых граждан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«В целях обеспечения прав таких граждан на пенсионное обеспечение подписанным постановлением правила дополнены новыми положениями, которыми предусматривается включение в страховой стаж периодов уплаты ими страховых взносов и определяются особенности зачета этих периодов в страховой стаж», — отмечается в документе.

Налоговый режим для самозанятых с 2020 года могут ввести по всей России Поручение дано по итогам заседания коллегии Минфина.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), речь идет о том, что самозанятые, помимо уплаты налогов на свой доход через специальное приложение Федеральной налоговой службы, также могут уплачивать за себя взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС). «Как только гражданин, самозанятый, который не обязан платить на ОПС, начинает делать туда самостоятельные добровольные отчисления, то тот период, когда он это делает, будет засчитываться ему в стаж», — сказал представитель пресс-службы ПФР.

С начала года вступил в силу новый федеральный закон № 422-ФЗ «Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)». Самозанятые не имеют наемных сотрудников, самостоятельно реализуют физическим и юридическим лицам товары, работы и услуги либо сдают в аренду жилье. Максимальный годовой доход для отнесения лиц к категории самозанятых — 2,4 млн рублей.