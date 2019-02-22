Локо-Банк повысил ставки по двум рублевым депозитам. Процентные ставки повышены при размещении на 400 дней по вкладам «Русская зима» и «Добрые проценты».

Проценты по обоим вкладам начисляются по периодам. Так, по вкладу «Русская зима» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 7,8% (вместо 7,5%), а по депозиту «Добрые проценты» — 7,75% (прежде — 7,5%).

Минимальная сумма депозитов — 50 тыс. рублей. Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Также оформить вклад «Русская зима» можно на 100 и 200 дней, а «Добрые проценты» на 100 дней. Процентные ставки для этих сроков остались без изменений.