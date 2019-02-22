Наиболее часто индивидуальными предпринимателями (ИП) и генеральными директорами компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) являются женщины с именами Елена, Алена, Наталья и Наталия. У мужчин вне конкуренции Александры и Сергеи. Об этом говорится в исследовании банка «ФК Открытие», в ходе которого в середине февраля были проанализированы профили свыше 170 тыс. ИП и руководителей МСБ.



Первое место с большим отрывом от соперниц заняли Елены и Алены. Так зовут каждую десятую женщину, управляющую бизнесом в нашей стране. На втором месте (с долей в 8,9% от общего числа бизнес-леди) — Натальи и Наталии. Третье место уверенно заняли Ольги.

Среди мужчин каждого десятого предпринимателя зовут Александр. Практически такой же результат и у Сергеев, доля которых в общем числе бизнесменов-мужчин составила 9,7%. Третье, четвертое и пятое места с незначительным отрывом друг от друга заняли Андреи, Алексеи и Дмитрии — с долей в 6,4%, 6,3% и 6,2% соответственно.

Эксперты выявили четыре женских имени, которые носят только руководители компаний, вот ИП с такими именами просто не обнаружилось: это Эльвиры, Дианы, Альбины и Полины. И, напротив, Антонины встретились только среди ИП.

Мужские имена, которых нет среди руководителей компаний, но которые попали в рейтинг благодаря пусть невысокой, но все же распространенности среди ИП, тоже есть. Это Аркадии, Глебы, Ринаты, Львы и Арсены.