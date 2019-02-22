Борьба с теневой экономикой в РФ ведется планомерно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это планомерная работа, она ведется. И по линии наших правоохранительных органов, и специализированных ведомств, и по линии правительства», — сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации в СМИ об оценках экспертами Росфинмониторинга размеров теневой экономики России и на вопрос о том, как в Кремле видят борьбу с теневым сектором.
Финансовая разведка оценила объем теневой экономики в России в 20 трлн рублей
В 2018 году теневая экономика составила порядка 20% ВВП.