Большая часть профицита региональных бюджетов по итогам 2018 года была направлена на формирование остатков на счетах, а на снижение долга использована лишь одна пятая бюджетного профицита. Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Так, на снижение долга регионы потратили 109 млрд рублей. В свою очередь условные резервы (остатки на счетах), на формирование которых пошла большая часть профицита, могут быть потрачены регионами в последующие годы на финансирование дефицитов. По данным агентства, в прошлом году 67 регионов смогли сформировать условный резерв общей суммой 349 млрд рублей (без учета Москвы). Это значительно выше показателей 2017-го: 41 регион и 90 млрд рублей (без учета Москвы). «Несмотря на то, что при достигнутом профиците можно было погасить большую часть долга, некоторые регионы по объективным причинам не стали этого делать, потому что длинный и дешевый долг гасить экономически нецелесообразно», — поясняют в АКРА.

Напомним, что о рекордном числе регионов с профицитом бюджета за 2018 год на днях сообщало и рейтинговое агентство «Эксперт РА». АКРА насчитало столько же профицитных регионов по итогам прошлого года — 70, но остальные цифры несколько отличаются.

«Эксперт РА» сообщило о рекордном числе регионов с профицитом бюджета по итогам года До 2018-го максимальное количество профицитных консолидированных бюджетов было в 2006 году (54 региона), а минимальное — в 2013-м (шесть).

«Впервые за анализируемый нами период (с 2007 года) суммарный итог исполнения бюджетов регионов сложился в совокупный профицит в 492 млрд рублей, — говорится в материале АКРА. — Для сравнения, результатом 2017 года был дефицит в 15,5 млрд рублей, а 2016-го — дефицит в 2,4 млрд рублей. В 2018 году сочетание макроэкономической конъюнктуры и государственных управленческих решений создали благоприятную среду для исполнения региональных бюджетов. 70 регионов завершили минувший год с профицитом, тогда как годом ранее их было лишь 45. При этом совокупный профицит регионов, закончивших год с положительным результатом, составил 551 млрд рублей… Совокупный дефицит регионов оказался на уровне 59 млрд рублей».

«В разрезе регионов ситуация такова: 27 из них смогли перейти с дефицитного исполнения бюджетов на профицитное, 11 снизили уровень дефицита, и лишь у трех регионов по итогам года дефицит бюджета увеличился (Московская область, Хабаровский край и Сахалинская область). Республика Алтай и Амурская область по итогам 2018-го стали дефицитными, тогда как в предыдущем году имели бюджетный профицит», — указывает АКРА.

Агентство отмечает, что основной вклад в рост доходов вновь внес налог на прибыль, при этом сейчас это обусловлено не изменениями в законодательстве, а ростом цен на сырье. Впрочем, прирост доходов региональных бюджетов, вызванный временными изменениями в законодательстве, имел место и в 2018-м. В прошлом году часть регионов не сохранили отмененную федеральную льготу по налогу на имущество и получили разовый прирост дохода по данному налогу.



Расходы региональных бюджетов росли медленнее доходов, а инвестиции и процентные расходы сократились. Прирост расходной части бюджета (1 трлн рублей за 2018 года) был большей частью сформирован в таких сегментах, как образование, социальная политика, дорожное хозяйство, ЖКХ, трансферты общего характера. Капитальные вложения сократились на 4%, а процентные — на 18%.