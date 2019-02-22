Банк «Возрождение» ввел новый вклад «Традиции роста».

Сумма первоначального взноса — от 10 тыс. рублей, 300 долларов и евро. Сроки размещения денежных средств в рублях — один, три, шесть месяцев, один, полтора, два и три года. В долларах депозит можно открыть сроком от трех месяцев, в евро — от шести месяцев. Процентные ставки в рублях составляют 5,2—7,45%, в долларах — под 0,8—2,3%, в евро — под 0,2—0,3% годовых.

Пополнение и частичный отзыв вклада не допускается. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Досрочное расторжение договора осуществляется на льготных условиях — по ставке 3,55% в рублях, 0,4% в долларах, 0,1% годовых в евро. Автоматическое продление договора на новый срок возможно не более трех раз», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.