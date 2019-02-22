Банк «Зенит» запустил новый вклад «Пенсионный доход». Депозит открывается при предъявлении пенсионного или иного документа, подтверждающего назначение пенсии.

Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, максимальная сумма депозита — 5 млн рублей. Срок — один год. Процентная ставка установлена в размере 6,9% годовых. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, за исключением последних 30 дней. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на текущий счет или банковскую карту.

«Расходные операции не допускаются. Досрочное расторжение договора происходит на условиях вклада до востребования. Вкладчикам предоставляется в пользование банковская карта премиальной категории», — прокомментировала руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.