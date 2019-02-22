Райффайзенбанк ввел вклад «Время действовать», а также повысил ставки по вкладам в рублях.

Новый депозит «Время действовать» открывается на 181, 366 и 730 дней. Процентные ставки составят 5,73%, 6,31% и 5,68% годовых соответственно. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.

«Открыть вклад можно в отделении банка, а также через интернет-банк или мобильный банк до 8 апреля», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Вклад «Отличное начало» (от 100 тыс. рублей на 181, 366 и 730 дней) открывается под 6,83—7,53% (ранее — под 6,8—6,83%%), а «Стабильный рост» (от 50 тыс. рублей на 31, 91, 181, 366 и 730 дней) — под 2—5,3% годовых (прежде — под 2—5%).

«Личный выбор» (от 50 тыс. рублей на 31, 91, 181 и 366 дней) оформляется под 2—5,1% годовых (вместо 2—4,3%).

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность вклада «Добро пожаловать! (Премиальный)» (от 500 тыс. рублей на 181 и 366 дней) составит 5,85—6,6% годовых (ранее — 5,6—6,1%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Пополнять можно депозит «Личный выбор».

Кроме того, окончен прием средств во вклад «Тройная выгода».