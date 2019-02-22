Более половины (62%) опрошенных пользователей общественным и личным транспортом в городах-миллионниках России готовы расплачиваться за проезд бесконтактной банковской картой, а смартфоном – 37%. Еще 28% готовы использовать для этой цели специальное мобильное приложение, говорится в исследовании компании Visa.

Половина населения этих городов (50%) регулярно пользуются муниципальным транспортом, а 35% опрошенных готовы совершать больше поездок, если оплачивать проезд станет проще.

Также, согласно полученным данным, при выборе транспорта для 74% участников исследования важное значение имеют простота и скорость оплаты проезда. Если говорить об общественном транспорте, то каждый пятый (19%) недоволен тем, что к оплате принимаются только наличные.

Личным автомобилем как самым популярным необщественным транспортом регулярно пользуются 34% опрошенных. Для поездок от случая к случаю 83% респондентов используют такси.