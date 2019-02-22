Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области возбудило три дела по признакам нарушения рекламного законодательства при распространении СМС-рекламы банков «ФК Открытие» и «Русский Стандарт». Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

В Челябинское УФАС России поступили заявления граждан, которые сообщили о получении ими СМС с рекламой банковских продуктов. При этом заявители, по их словам, не давали своего согласия на получение данной рекламы. Граждане направили в антимонопольный орган скриншоты поступивших на их телефонные номера сообщений от отправителей под буквенными обозначениями Otkritie и rsb.ru.

В релизе Челябинского УФАС приводится содержание четырех СМС:

«Сергей, для вас мы снизили ставку на 2%! Сообщите промокод 3619569 сотруднику банка и получите кредит на сумму 607 000 руб. под 11%. Предложение ограничено. Нужен только паспорт и документ, подтверждающий доход. Подробнее 8-800-505-01-60. ПАО «Банк «ФК Открытие». «Дмитрий, персонально для вас одобрена сумма 680 000 руб. под 13%. Назовите промокод 3694249 — и получите кредит на специальных условиях в любом офисе банка «Открытие» по паспорту и документу, подтверждающему доход. Подробнее 8-800-700-87-90». «Вам предварительно одобрен кредит наличными на индивидуальных условиях. Предложение действует до 15.12.18.: 8-800-200-31-13, rsb.ru/pl АО «Банк Русский Стандарт». «Вам предварительно одобрен кредит наличными на индивидуальных условиях. Предложение действует до 19.12.18.: 8-800-200-31-13, rsb.ru/pl АО «Банк Русский Стандарт».

В отношении банков «Открытие» и «Русский Стандарт» возбуждены антимонопольные дела по признакам нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе», их рассмотрение назначено на 5, 14 и 21 марта. Антимонопольщики напоминают, что, согласно указанному положению закона, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.