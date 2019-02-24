Банк «Акцепт» предлагает открыть вклад «Высший пилотаж».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 550 дней. Проценты начисляются по периодам: с первого по 90-й день — 7,75%, с 91-го по 180-й день — 7,5%, со 181-го по 270-й день — 7,25%, с 271-го по 360-й день — 6,75%, с 361-го по 450-й день — 6,25%, с 451-го по 550-й день — 5,75% годовых. Средняя годовая ставка за полный срок вклада составит 6,85%.

Пополнение возможно. Проценты ежеквартально выплачиваются на текущий счет.

«При досрочном расторжении договора проценты, выплаченные за полный период, сохраняются. По окончании срока вклад пролонгируется на новый срок», — прокомментировала руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.