Сборы «Сбербанк страхование жизни» в 2018 году составили 181,5 млрд рублей, что на 77% больше, чем в 2017-м. В том числе по инвестиционному страхованию жизни компания собрала 124,4 млрд рублей. Портфель рискового страхования жизни, включая кредитное страхование, вырос на 65%, до 37,6 млрд рублей. Объем собранной премии по накопительному страхованию жизни увеличился на 38%, до 19,4 млрд рублей.

В прошлом году произведены выплаты почти по 50 тыс. страховых случаев по рисковому страхованию общим объемом 5 млрд рублей, что на 42% выше выплат предыдущего года, прокомментировал и. о. генерального директора компании Виктор Дубровин.

По риску «дожитие» компания произвела около 8 тыс. выплат по закончившимся пятилетним договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни на общую сумму 4,4 млрд рублей. Также компания осуществила около 2 тыс. ежегодных выплат по купонному ИСЖ на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Средние по рынку темпы прироста объема страховых премий, по данным Всероссийского союза страховщиков, составили 32,8%, сборы достигли 478 млрд рублей. «Сбербанк страхование жизни» является лидером рынка, на его долю приходится 36% всех собранных премий.