Около 18 млрд рублей будет выделено до 2021 года на импортозамещение программного обеспечения в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщил на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» директор направления в АНО «Цифровая экономика» Николай Зубарев.

«На импортозамещение программного обеспечения и ИКТ до 2021 года будет выделено до 18 миллиардов рублей в рамках бюджета федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», — сказал Зубарев.