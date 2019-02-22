Около 18 млрд рублей будет выделено до 2021 года на импортозамещение программного обеспечения в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом сообщил на Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы» директор направления в АНО «Цифровая экономика» Николай Зубарев.
«На импортозамещение программного обеспечения и ИКТ до 2021 года будет выделено до 18 миллиардов рублей в рамках бюджета федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика», — сказал Зубарев.
Дублировавшая цифровой нацпроект программа «Цифровая экономика РФ» отменена
В конце декабря 2018 года был утвержден паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».