Правительство РФ решило исходить из того, что компании с государственным участием должны направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли, при этом размер выплат естественных монополий должен определяться с учетом их инвестиционных программ, свидетельствует протокол совещания у премьер-министра от 24 января 2019 года, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как говорится в документе, при формировании позиции РФ по вопросам выплаты дивидендов акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, следует руководствоваться следующим: «направлять на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли акционерного общества; в отношении акционерных обществ, являющихся субъектами естественных монополий, размер дивидендов определять с учетом необходимости направления части прибыли на реализацию инвестиционных программ».

Минфин при формировании бюджета РФ заложил поступления от дивидендов госкомпаний в 588,3 млрд рублей в 2019 году, 626,1 млрд в 2020-м и 675,2 млрд в 2021-м, сообщалось в сентябре в пояснительной записке к проекту бюджета на 2019—2021 годы. При этом министерство исходило из нормы дивидендов в 50% прибыли по МСФО.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее говорил о том, что бюджет может недополучить порядка 392 млрд рублей дивидендов в 2019 году, если правительство не будет более жестко добиваться выполнения компаниями правил их перечисления.