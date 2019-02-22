Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,39 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,33—65,68 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,15, опустившись на 18 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,9 тыс. сделок примерно на 335,1 млн евро по курсам от 74,09 до 74,42 рубля за евро.

«Российская валюта ощутила поддержку со стороны рынка нефти, где «быки» все же прорвали оборону и перешли в наступление. За неделю евро ослаб в паре с рублем на 1%, доллар потерял 0,7%. Пара доллар/рубль ушла к трехнедельным минимумам за счет того, что в тень ушла санкционная риторика, и сырье пробует забраться выше. Пока все это в силе, рубль будет уверен в своих силах. Однако не стоит забывать, что реальность иногда напоминает о себе очень жестко и внезапно», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.