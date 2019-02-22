Чаще всего на День защитника Отечества, ежегодно отмечаемый 23 февраля, дарят гаджеты и электронику, одежду и автоуслуги. Об этом говорится в исследовании «Платформы ОФД» потребительского поведения в предпраздничный период.

Так, согласно данным исследования, средний чек при покупке электроники составил 7 230—7 260 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5%. Число покупок за год выросло на 37%. В число самых покупаемых товаров входят беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны.

Второе место среди подарков занимает одежда. Средний чек составил 3 120—3 150 рублей, увеличившись на 5% к прошлому году. Число покупок за год выросло на 11%. Чаще всего покупают брюки/джинсы, свитеры, платья.

На третьем месте — авторемонт и запчасти. В этой категории средний чек находится у отметки 5 520—5 550 рублей. За год он вырос на 27%. Число покупок за год увеличилось на 8%. Чаще всего приобретают услуги по ремонту, техобслуживанию и автозапчасти для иномарок.

Помимо перечисленных трех категорий на праздники также дарят услуги по посещению саун и бань, инвентарь для охоты и рыбалки и посещают рестораны и бары.