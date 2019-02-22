В Санкт-Петербурге проверили все офисы Сбербанка после поступления сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-Западного Банка (региональное подразделение) Сбербанка России.

Письма от неизвестного о том, что офисы банка в разных районах города заминированы, поступили в Сбербанк через Интернет. «Сотрудники банка сообщили об этом в полицию, в настоящий момент проводятся проверки помещений банка. Случаев заминирования не выявлено. После проверки офисы продолжают работать в штатном режиме», — заявили в пресс-службе.

Как отмечает «Фонтанка», в качестве автора сообщений значился «Владимир Путин». Ранее из-за сообщений с аналогичной подписью проводились эвакуации многих объектов в Петербурге и Москве.