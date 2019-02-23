Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер. Это произойдет с 1 апреля 2019 года, сообщил журналистам старший директор по цифровым решениям Visa Алексей Денисов. По некоторым суммам уровень комиссии может быть снижен «вплоть до трех раз», отметил он.

Комиссию в адрес платежной системы платит не только банк-эквайер, но и банк, выпустивший карту. Размер комиссий Visa не разглашает. Каждая из комиссий составляет 1,5 цента за трансакцию, сообщили РБК два источника на рынке. Банки платят Visa по каждому факту оплаты по 3 цента, то есть 1,95 рубля по текущему курсу.

«Изменение [размера комиссии] обусловлено превалирующим количеством микроплатежей на общественном транспорте», — пояснил Денисов. По мнению Visa, решение будет стимулировать дальнейшее развитие безналичных платежей в России.

При сверхнизком чеке, характерном для трансакций в транспорте, снижение тарифов платежных систем — это очень важная мера, эквайеры давно ее ожидают, говорит руководитель по развитию эквайринга Альфа-Банка Денис Хренов. Дело в том, что текущие тарифы международных платежных систем фиксированные и установлены в иностранной валюте. Соответственно, при трансакциях на сверхнизкие суммы (менее 100 рублей) удельная доля комиссии платежных систем крайне высока, объясняет он.

Комиссии платежной системы являются составляющей тарифа, который торгово-сервисные предприятия, в том числе транспортные, платят за прием банковских карт. В состав комиссионного вознаграждения (торговой уступки) также входят комиссии банку-эквайеру и банку — эмитенту карты (интерчейндж). Если торговая уступка в целом превышает 2% стоимости товара, то размер интерчейнджа в среднем в России составляет около 1,5%, а вознаграждение платежной системы — 0,1%. Но при малых размерах платежей размер комиссии платежным системам может доходить до 5%.

Безусловно, снижение тарифа платежных систем не просто повлияет на последующее снижение эквайринговых тарифов, но и приведет в индустрию платежей транспортные предприятия средних и малых городов, а также, очевидно, будет способствовать дальнейшему росту безналичной экономики и удобству плательщиков, оптимистичен Хренов.

В Mastercard не ответили на вопрос, планирует ли система снижать комиссии на трансакции в транспорте, указав только, что заинтересованы в дальнейшем развитии безналичных платежей в России. ЦБ не комментирует действующих игроков рынка.

ВТБ уже получал уведомление от Visa о снижении комиссии для транспортного сектора, сообщили в пресс-службе ВТБ. «Мы поддерживаем данную инициативу», — добавили там. Не все банки пока получили от Visa меморандум с информацией о снижении таких комиссий, сообщили два источника РБК на банковском рынке.