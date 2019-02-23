Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал график выпуска и распределения в 2019 году государственных жилищных сертификатов. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

«Будут выпущены государственные жилищные сертификаты на сумму 16,24 млрд рублей. В 2019 году планируется выдать 7 151 государственный жилищный сертификат категориям граждан, установленным федеральным законодательством», — говорится в документе.

Сертификаты будут выданы, в частности, военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам; гражданам, пострадавшим в результате радиационных аварий и катастроф, участникам ликвидации последствий таких аварий и приравненным к ним лицам; признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами; выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; подлежащим переселению с территории комплекса «Байконур».