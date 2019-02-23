Джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 25,9 млн канадских долларов (20 млн долларов) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера: 6, 31, 33, 34, 43, 44 и 46. Бонус-число — 22», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный билет был продан в провинции Британская Колумбия, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В последний раз столь крупный джекпот в Канаде был отмечен в начале февраля, когда житель провинции Онтарио выиграл в другую национальную лотерею «6 из 49» 33,4 млн канадских долларов (25,5 млн долларов).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.