Российские аэропорты с 24 февраля 2019 года могут пропускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам, соответствующий приказ Минтранса России вступил в силу.
Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта.
Авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию в том числе на своем сайте.
При этом в аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.
В России начнут пускать в самолет по смартфону
Норма может заработать уже в 2019 году.