Перед посланием к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин детально рассчитывал пенсии отдельных категорий населения «в столбик», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телепрограммы на канале «Россия 1».



«Социальная сфера самая финансово чувствительная и самая емкая, важно не ошибиться при выборе решений и мер, которые будут нужны обществу, нашим гражданам, населению… Для президента чрезвычайно важно понять самые мелкие детали. Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», — сказала Голикова.

Также на вопрос о наличии возможности ведения конструктивного спора с Путиным вице-премьер заявила, что у чиновников всегда есть возможность конструктивно отстоять свою позицию.

«Слово «спорить» не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает», — отметила вице-премьер.