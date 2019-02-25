«Газпромнефть-Корпоративные продажи» (ГПН-КП, структура «Газпром нефти») вынуждена будет отменить введенные в прошлом году сервисные сборы для корпоративных клиентов на своих АЗС, сообщили «Коммерсанту» несколько источников на рынке. По их словам, ФАС готовит соответствующее предупреждение.

Сервисные сборы вместо скидок по топливным картам компания ввела в начале ноября 2018 года для повышения маржинальности бизнеса в условиях заморозки цен топлива в мелком опте по соглашению с правительством. По данным издания, «Газпром нефть» после получения предписания вернет потребителям старые условия контрактов. Однако источники сомневаются, что потребители получат компенсацию за утраченные скидки.



Введение сервисного сбора вызвало жалобы потребителей в ФАС. Так, по данным газеты, УФАС Ярославской области вынесло предупреждение ГПН-КП за введение сервисных сборов, потребовав до середины декабря отозвать соответствующие уведомления. Компания требование не исполнила, заметив, что исполнение его только в Ярославской области приведет к дискриминации клиентов в других регионах. Тогда УФАС переправило дело в центральный аппарат ФАС.

Крупные автоперевозчики отмечают, что снижение скидок заметно повлияло на рентабельность компаний, а введение сервисного сбора поставило мелких игроков на грань выживания.



Впрочем, собеседники издания сомневаются, что клиенты получат компенсацию за переплату. Эксперты отмечают, что грядущее снятие ценовых ограничений на мелкооптовом рынке может нивелировать потери «Газпром нефти» от возврата к прежним условиям контрактов с корпоративными клиентами. Как сообщалось, в конце марта правительство может отменить ценовое регулирование мелкого опта, поскольку действие заключенного в ноябре 2018 года соглашения с нефтекомпаниями истечет.