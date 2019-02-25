Электронные права могут появиться уже в 2020 году, рассказал в интервью РИА Новости начальник ГИБДД Михаил Черников. По его словам, через год можно будет не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право на управление транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», — заявил он.

Как отметил Черников, нововведение поможет бороться с поддельными документами, а также со случаями использования одних прав похожими внешне водителями. В декабре прошлого года сообщалось, что МВД хочет отказаться от идеи «вшивать» чипы в права и свидетельства о регистрации транспортных средств в пользу идеи оцифровки этих документов.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, ГИБДД готова к введению таких документов, однако нормативно это пока не закреплено.

«Госавтоинспекция МВД России в 2018 году выступила с предложением перейти на электронный вид водительского удостоверения. В настоящее время существует федеральная информационная система ГИБДД, в которую, в частности, входит база водительских удостоверений. Для водителей ничего не изменится, водительские удостоверения, которые у них есть, будут действительны», — сказал собеседник.

По его словам, электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также предотвратить случаи использования одних прав несколькими водителями с похожей внешностью. «Нормативно это пока не закреплено, но технически в ГИБДД к этому готовы», — заключили в ведомстве.