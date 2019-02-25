Надзорные каникулы для российского бизнеса могут быть продлены, сказал в интервью «Известиям» министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, в правительстве уже создано специальное подразделение, которое пересматривает требования к предпринимателям.



«Когда подойдем к окончанию каникул, посмотрим. Но исключать этого нельзя», — рассказал Орешкин. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым продлил надзорные каникулы для малого бизнеса до 31 декабря 2020 года.

Глава министерства отметил, что главной задачей является создание надзорной системы, которая не будет обременять, но при этом будет работать.



«В том числе это дистанционный мониторинг, ряд других мер. Думаю, что никто не откажется установить на своем предприятии видеокамеры, через которые контрольно-надзорные органы получали бы доступ. При этом сами не приходили и проверку проводили в автоматическом режиме», — пояснил министр.



Он также подчеркнул необходимость цифровизации и автоматизации процессов, над чем правительство уже активно работает.