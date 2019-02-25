Сбербанк расширил возможности портала «ДомКлик», функционал которого позволяет получить комплекс услуг, связанных с приобретением жилья: от выбора объекта недвижимости до его регистрации. В сервисе внедрена дистанционная поддержка клиентов после оформления ипотеки, в то время как ранее заемщики могли получить консультации и справки только в отделениях банка.

Как уточняют в кредитной организации, в личном кабинете «ДомКлик» теперь можно получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, оформить или продлить страховой полис, заказать справку (например, об использовании материнского капитала), находясь в любой точке мира. В течение десяти минут клиенты получают необходимые документы по электронной почте.

Личный кабинет позволяет отслеживать, на каком этапе находятся государственная регистрация сделки и перевод денег продавцу. Здесь же можно скачать зарегистрированные документы, подтверждающие право собственности.

Пользоваться личным кабинетом уже сегодня могут около 1,3 млн ипотечных заемщиков Сбербанка, подписавших кредитный договор после 1 января 2017 года.



«Дистанционная поддержка и безбумажное обслуживание экономят время наших клиентов и предоставляются бесплатно», — подчеркивает директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.