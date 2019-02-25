Банк «Россия» повысил ставки по вкладам.

Сезонный депозит «Морозные узоры» (на один, три, шесть, девять месяцев и один год) можно оформить под 6—7,15% годовых (ранее — под 3,5—7%). Выплата процентов — в конце срока. Предложение действительно по 28 февраля.

«Классический» (на один, два, три, четыре и пять лет) привлекается под 5,2—6,85% годовых (прежде — до 6,8%). Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентные ставки по «Универсальному» (на шесть месяцев и один год) с выплатой процентов в конце срока составляют 4,3—5,95%, а с ежемесячной выплатой процентов — 3,9—5,55% годовых. Прежние ставки — 4,3—5,8% и 3,9—5,4% соответственно.

Минимальная сумма первоначального взноса по вышеперечисленным вкладам составляет 3 тыс. рублей. Пополнение для них возможно.

«Инвестиционный» (от 1 млн рублей на один год) можно разместить под 7,15% годовых (до этого — под 6,9—7% в зависимости от суммы). После внесения вкладчиком имущества в доверительное управление в течение десяти рабочих дней с даты заключения договора доверительного управления процентная ставка по депозиту увеличивается на 1 процентный пункт. Проценты выплачиваются в конце срока.