Сбербанк планирует в течение 2019 года алгоритмизировать 99% валютных сделок.

Как говорится в сообщении кредитной организации, в течение 2018 года количество клиентских сделок с валютой, обрабатываемых роботизированными алгоритмами, выросло с 50% до 90%.

По словам вице-президента Сбербанка, руководителя департамента глобальных рынков Андрея Шеметова, автоматизация стандартных процессов экономит самый ценный ресурс — время клиентов и сотрудников. Это также позволяет уделять больше времени крупным сделкам, операциям в неликвидные часы, сделкам с редкими валютами, которые по-прежнему будут требовать ручных операций.