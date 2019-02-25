Евро впервые с 12 февраля 2019 года опустился ниже 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 13:09 мск стоимость евро составила 73,98 рубля.

«Волна покупок на азиатских рынках воодушевила инвесторов на дальнейшие покупки рубля к доллару и евро… Евро вновь тестирует важную область 74. До августа эта отметка выступала в качестве серьезного уровня сопротивления EUR/RUB, а после — стала не менее серьезной поддержкой. Обе наиболее важные валютные пары вернулись к значимым уровням поддержки — 65 и 74 за доллар и евро соответственно. Ранее вблизи этих уровней усиливались покупки валюты за рубли. Этот сценарий выглядит наиболее вероятным и на этот раз», — прокомментировал аналитик FxPro Александр Купцикевич.