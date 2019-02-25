Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выступала с идеей ввести налог за снятие гражданами наличных в банкоматах и не работает над таким законопроектом, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на заместителя руководителя антимонопольной службы Андрея Кашеварова сообщили, что ведомство предлагает заменить комиссию при снятии наличных в банкомате фиксированным налогом.

«ФАС России не выступала с идеей введения налога за снятие гражданами наличных в банкоматах и не занимается разработкой такого законопроекта. Заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров комментарий о подготовке подобного законопроекта в СМИ не давал», — сообщили в ФАС.

«Вместе с тем ФАС России ранее неоднократно высказывала мнение о необходимости введения нулевой комиссии для клиентов за снятие наличных в банкоматах своих и сторонних банков, а также установления комиссии, которая будет уплачиваться банком-эмитентом банку, выдавшему наличность из банкомата, по договоренности кредитных организаций. Ретранслировать эти затраты на держателя карты или нет, каждый банк должен будет решать самостоятельно», — уточнили в ФАС.