Сборы страховой компании «Ингосстрах» по РСБУ за 2018 год составили 91,7 млрд рублей (прирост — на 9%). В частности, по операциям прямого страхования было получено 86,5 млрд рублей (прирост — на 9%), по операциям входящего перестрахования — 5,2 млрд рублей (снижение — на 3%).

Общий объем выплат СПАО «Ингосстрах» за 2018 год составил 44,2 млрд рублей, что на 3% ниже объема выплат за 2017 год. Выплаты по операциям прямого страхования составили 40,8 млрд рублей (снижение — на 5%), по операциям входящего перестрахования — 3,4 млрд рублей (прирост — 34%).

Общий инвестиционный доход «Ингосстраха» за 2018 год составил 2,6 млрд рублей, что на 60% ниже, чем за 2017 год. Прибыль до налогообложения за 2018 год составила 8,6 млрд рублей (снижение — на 37%). Чистая прибыль за 2018 год снизилась до 6,7 млрд рублей против 10,7 млрд рублей (снижение — на 38%) за аналогичный период прошлого года. «Введение дополнительных санкций против ряда российских компаний в 2018 году усложнило работу, к счастью, на «Ингосстрахе» это отразилось только с точки зрения инвестиционной доходности как некий общий фон», — сказал генеральный директор компании Михаил Волков на встрече с журналистами.

Объем активов «Ингосстраха» составил 160,8 млрд рублей (прирост — на 8%). Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни, увеличились до 76,1 млрд рублей (прирост — на 8%). Собственный капитал достиг показателя 68,6 млрд рублей (прирост — на 11%).

На рынке страхования жизни продолжается безумный рост, отметил гендиректор «Ингосстраха», компания растет ниже, чем рынок, но если повнимательнее посмотреть и разделить рынок на кэптивный (аффилированный с материнским банковским бизнесом) и некэптивный, первый рос гораздо активнее, чем не связанный с банковским бизнесом. «Как нам кажется, в некэптивной части даже падение произошло: по нашим ощущениям, процентов на 10%, точнее мы это посмотрим по итогам года. Мы росли примерно на 12% — существенно выше, чем некэптивный рынок, но ниже, чем рынок в целом», — пояснил Волков.

Он отметил, что ситуация в ОСАГО стабилизировалась, в связи с чем доля компании на этом рынке стала расти, в предыдущие годы «Ингосстрах» ее сознательно не наращивал. «Наша органическая доля слегка выше, чем та, которая есть сегодня. За прошлый год мы по доле выросли почти в полтора раза — с 8% до 12%. В ближайший период доля в 15% нам кажется достижимой и адекватной для нашего рынка. Очень важно дождаться результатов реформы. Если все пойдет по плану и у нас будет достаточно большая свобода по установлению тарифа, то, конечно, мы хотели бы еще больше присутствовать. Те профессиональные преимущества, которые у нас есть в каско, — мы доказали, что умеем считать тарифы, умеем правильно работать с клиентом, — в ОСАГО нам было бы гораздо проще применить, если бы был индивидуальный тариф», — сказал Волков.

Агентская сеть компании за прошлый год выросла на десятки процентов, отметил он. «Наш план — за ближайшие четыре года вырасти примерно в два раза по количеству агентов. Но, как я говорил не один раз, важно расти не только по количеству, но и по качеству. Нам хотелось бы, чтобы большая часть тех агентов, которых мы обучаем, в которых мы инвестируем, становилась бы активными агентами, приносила деньги, а не была бы спящей массой», — подчеркнул Волков.

Комментируя тему консолидации страхового рынка и возможного поиска компаний для слияний и поглощений, гендиректор «Ингосстраха» сказал: «Мы всегда придерживались мнения, что на существующем российским рынке действия по приобретению компаний большого смысла не имеют. Мы за органический рост. Если бы не та довольно сложная ситуация, которая была в ОСАГО два года назад, консолидация была бы намного быстрее. Экономика масштаба имеет большую роль — у средних и мелких компаний большого будущего нет». Волков уточнил, что слияния имеют значение на рынке ОМС и компания смотрит за тем, что там происходит, но никаких переговоров пока не ведет.