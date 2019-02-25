Департамент экономической безопасности «АльфаСтрахования» направил в 2018 году в правоохранительные органы 1 070 заявлений о возбуждении уголовных дел по фактам мошенничества или попыток незаконного обогащения за счет компании, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Правоохранительными органами было возбуждено 192 уголовных дела, 23 из которых направлены в суд. В 2017 году «АльфаСтрахованием» было подано 1 028 заявлений и обращений, но было возбуждено 105 уголовных дел.

По данным ВСС, в 2018 году резко возросло количество заявлений, поданных страховщиками в правоохранительные органы по делам о мошенничествах (ст. 159 и 159.5 УК РФ), а также связанных с фальсификациями документов (ст. 303 и 327 УК РФ).

Не так давно компания предотвратила мошенничество на 5,5 млн рублей, связанное со страхованием имущества. Клиент из Волгограда пытался разыграть собственное ограбление с похищением компьютерных комплектующих. В Вологде другой клиент организовал поджог дома и бани и хотел получить выплату в 2,2 млн рублей. Автоподставщики продолжают использовать различные мошеннические схемы, среди которых лидирует инсценировка ДТП: в Краснодарском крае они вызвали полицию на место аварии мотоцикла Yamaha R6 и автомобилей Opel Astra и ВАЗ 21053, рассчитывая на возмещение в 800 тыс. рублей; в Чите «семейный подряд», отец и сын, инсценировали ДТП и заявили об убытке в размере более 100 тыс. рублей, и т. д.

«В страховании по-прежнему высока доля мошенничества в сегменте авто, однако увеличилось количество выявленных мошенничеств, связанных со страхованием грузов, грузоперевозок, лизинга, — говорит Павел Рябов, заместитель директора департамента экономической безопасности АО «АльфаСтрахование». — Для борьбы с преступными схемами «АльфаСтрахование» инвестирует в IT-инструменты, направленные на модернизацию процессов выявления признаков мошенничества в заявленных убытках. Так, с помощью инструментов big data на основании анализа урегулированных убытков можно определять признаки мошенничества и принимать меры к сбору документов, его подтверждающих».