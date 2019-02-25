«СОГАЗ», «ВТБ Страхование», входящие в группу «СОГАЗ», и «Ингосстрах» застраховали риски при запуске и выведении на заданную орбиту космического аппарата Egyptsat-A. Доли ответственности в договоре сострахования составили 40%, 30% и 30% соответственно.



Страховая защита покрыла риски утраты (полной гибели) застрахованного имущества при запуске и выведении на заданную рабочую орбиту до момента отделения космического аппарата от разгонного блока на заданной орбите. Совокупная страховая сумма составила рублевый эквивалент 95 млн евро.

Также в «Ингосстрахе» и «СОГАЗе» были застрахованы риски утраты космического аппарата после выведения его на рабочую орбиту в долях ответственности 40% и 60% соответственно.