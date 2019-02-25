По итогам 2020 года сборы группы «ВСК» должны достичь отметки в 150 млрд рублей, что более чем на 50% превышает показатель 2018-го. При этом капитал группы будет составлять порядка 50 млрд рублей, а активы увеличатся до 170 млрд рублей, сообщает компания.

«Что немаловажно, мы должны поддерживать комбинированный коэффициент убыточности, как и последние три года, на уровне чуть выше 92%, возврат на капитал — не ниже 30%. Уже на протяжении нескольких лет благодаря профессиональной работе команды центрального офиса и филиальной сети мы обеспечиваем ROE на уровне 34%, что является одним из самых высоких показателей на рынке», — подчеркнул председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк в интервью телеканалу РБК.

Он отметил, что компания стабильно показывает достаточно высокие финансовые результаты, но чтобы повысить эффективность работы компании и сделать планы реальными, в 2018 году были реализованы серьезные структурные изменения, которые привели к улучшению системы управления ключевыми процессами. Одно из ключевых стратегических направлений для компании — развитие дистанционных сервисов, в частности через мобильное приложение.

«Я считаю, что мы совершили серьезный прорыв, реализовав сервис по дистанционному урегулированию страховых событий. И мы будем продолжать внедрять новые технологичные решения, чтобы общение с нашей компанией для клиентов было еще более комфортным», — сказал Цикалюк.

С этой целью в 2018 году ВСК открыла Центр разработки в Томске и подписала соглашения о совместном развитии и поддержке студентов с губернатором Томской области и ведущими технологическими вузами региона: ТГУ, ТПУ и ТУСУР, напомнил он. «Технологичность ВСК на страховом рынке заметна нашим клиентам и партнерам, — отметил Цикалюк. — Мы продолжаем интеграцию с высокотехнологичными партнерами. Совсем недавно мы подписали соглашение с сервисом по поиску исполнителей YouDo, сделавшим настоящий прорыв на рынке p2p («от человека к человеку»). Уверен, что наши совместные продукты будут пользоваться высоким спросом».



