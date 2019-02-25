Прибыль банковского сектора РФ в январе увеличилась в 3,7 раза в годовом выражении, достигнув 264 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в 2018 году и в январе 2019 года» .

В обзоре сделана оговорка, что вступившие в силу в этом году изменения в порядок бухгалтерского учета для кредитных организаций с учетом положений МСФО 9 «Финансовые инструменты» оказали существенное влияние на структуру и величину баланса кредитных организаций. С исключением эффекта корректировок и переоценки активов по справедливой стоимости основные тенденции в банковском секторе, сложившиеся в 2018 году, сохранились.

Активы банковского сектора (92 трлн рублей на 1 февраля 2019 года) за месяц сократились на 2,08 трлн рублей. Такая динамика в значительной степени объясняется изменениями в подходах к учету отдельных балансовых позиций (в частности, ценных бумаг и кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости) и не означает фактического обесценения активов — данные изменения носят во многом технический характер, подчеркивают в ЦБ. Совокупные активы банковского сектора с исключением влияния валютной переоценки сократились за январь на 1,1%. Уменьшение совокупного кредитного портфеля (включая приобретенные права требования и межбанковские кредиты) за месяц составило 1,39 трлн рублей, или 1,1%. Из этой суммы 1 трлн рублей приходится на переоценку и корректировки, связанные со сближением российских стандартов бухгалтерского учета с МСФО 9.

Без учета корректировок и переоценки основные составляющие кредитного портфеля выросли. Так, в январе сохранилась сложившаяся в 2018 году тенденция к росту корпоративного (в первую очередь рублевого) и розничного портфелей: объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 0,8%, физическим лицам — на 1,3%. Доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле сократилась за январь 2019 года на 1,6 процентного пункта, до 27,2% (с исключением влияния валютной переоценки — на 0,6 п. п.). В розничном кредитном портфеле доля валютных кредитов в январе не изменилась (0,7%).

Изменение подходов к учету, в соответствии с которым на счета просроченной задолженности с 2019 года также отнесены просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования, оказало существенное влияние на показатели просроченной задолженности. Объем просрочки по кредитам нефинансовым организациям за месяц вырос на 0,48 трлн рублей (плюс 23,8% с исключением влияния валютного курса). Доля просроченной задолженности в корпоративном портфеле повысилась с 6,3% до 7,8%. Увеличился, хотя и менее существенно (на 8%, или 59 млрд рублей), объем просрочки в розничном сегменте (ее удельный вес вырос с 5,1% до 5,4%).

Определенное влияние на динамику активов банковского сектора также оказало сезонное сокращение объема наличных денежных средств (минус 0,26 трлн рублей). Со стороны ресурсной базы наблюдалось сезонное уменьшение объема вкладов физических лиц — на 0,71 трлн рублей (минус 1,4% с исключением влияния валютной переоценки), которые традиционно аккумулируются населением на карточных счетах в преддверии новогодних праздников в связи с выплатами работникам годовых премий (бонусов), а в январе, как правило, снимаются со счетов. Одновременно увеличился объем средств, привлеченных от организаций (плюс 0,6%), в основном за счет средств на счетах (плюс 3,8%) в условиях роста кассовой выручки организаций.

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте 1 февраля 2019 года составила 21,5%, увеличившись за январь на 0,1 п. п. (с исключением влияния валютной переоценки — на 0,9 п. п.). В конце января доля валютных депозитов и средств организаций на счетах осталась на уровне начала года (37%), а с исключением влияния валютной переоценки — выросла почти на 1 п. п.

Прибыль банковского сектора за январь 2019 года составила 264 млрд рублей (71 млрд рублей в январе 2018 года). На балансовые показатели финансового результата текущего года серьезное влияние оказали изменения в подходах учета отдельных операций. Детальная оценка влияния этих изменений на прибыль банков будет проведена по итогам I квартала 2019 года, указывают в ЦБ.

В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: в январе 2019 года прибыль в общем размере 286 млрд рублей получили 359 кредитных организаций, убыток в размере 21 млрд — 109. Показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора, в январе оказали незначительное влияние на общий финансовый результат: за месяц их прибыль составила 6 млрд рублей.



На 1 февраля 2019 года в России было 479 действующих кредитных организаций (на начало года — 484).