Президент России Владимир Путин поручил Центробанку и правительству проработать возможность расчетов между юрлицами с использованием электронных платежных инструментов.



«Банку России подготовить совместно с правительством Российской Федерации и представить предложения... о возможности осуществления расчетов между юридическими лицами с использованием электронных платежных инструментов, а также о механизмах обеспечения контроля за такими расчетами и поставщиками платежных услуг», — говорится в документе.

Кроме того, Путин поручил проработать возможность снижения размера отдельных видов комиссий за перевод денежных средств, уплачиваемых участниками платежной системы при осуществлении безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт.



Срок подготовки доклада — до 30 апреля 2019 года.

Ответственными назначены глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.