Банк России считает аномальным рост стоимости акций «Объединенных кредитных систем» (ОКС) в феврале в 75 раз, сделавший ее по рыночной капитализации дороже таких крупных компаний, как «Сургутнефтегаз», НЛМК и «Яндекс», регулятор намерен выяснить причины, чтобы обеспечить справедливую рыночную цену, сообщили агентству «Прайм» в ЦБ РФ.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что Банк России выявляет аномальность изменения котировок даже в точечных сделках. В данном случае аномальное изменение цен заметно всем участникам на рынке, которые принимают самостоятельные инвестиционные решения. Мы намерены установить факторы, повлиявшие на ценообразование актива, в целях обеспечения справедливости рыночной цены», — заявили в ЦБ в ответ на запрос об оценке динамики акций ОКС в феврале.

К 17:10 мск акции ОКС показывали рост на 39,88% к уровню предыдущего закрытия — до 55,49 тыс. рублей, рыночная капитализация компании поднялась выше 1,3 трлн рублей. Общая рыночная капитализация ценных бумаг «Сургутнефтегаза» составляет сейчас порядка 1,252 трлн рублей, НЛМК — 957 млрд рублей, «Яндекса» — 642 млрд рублей, следует из данных Московской биржи.

Вплоть до 6 февраля объем биржевых торгов акциями ОКС не превышал нескольких тысяч рублей в день. Впрочем, и такие дни выдавались в лучшем случае раз в неделю, а чаще сделок и вовсе не было. Однако после этой даты спекулянты активизировались, и объемы торгов стали расти: 40 тыс., 50 тыс., 70 тыс. рублей в день, затем 20 февраля — 400 тыс., потом 1,2 млн, 1,5 млн рублей и, наконец, 25 февраля — 2,8 млн рублей. В результате цена акций ОКС с 6 февраля взлетела в 75 раз (с 740 рублей).

В НПФ «Благосостояние», который инвестирует в ОКС средства пенсионных резервов и через нее владеет в том числе Абсолют Банком, в субботу сообщили РИА Новости, что фонд планирует обратиться в ЦБ и на Московскую биржу в связи с резким скачком объемов торгов и стоимости акций этой компании. В фонде также отметили, что цена акции выше 1 тыс. рублей экономически необоснованна.