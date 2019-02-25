Чистая прибыль Евразийского банка развития за 2018 год в соответствии с МСФО составила 66,4 млн долларов против 41,7 млн за 2017-й. Такие данные приводятся в релизе ЕАБР.

Чистый непроцентный доход в 2018 году составил 9,3 млн долларов в результате повышения доходности по операциям с казначейским портфелем ЕАБР.

Резервный фонд банка по состоянию на 31 декабря 2018 года достиг 111,7 млн долларов против 90,9 млн годом ранее. В 2018 году в резервный фонд была переведена нераспределенная прибыль предыдущих периодов в размере 20,8 млн долларов, поясняют в ЕАБР.

На 31 декабря 2018 года активы ЕАБР достигли 3,71 млрд долларов (плюс 11,7% за год). Объем займов, предоставленных клиентам, составил 1,65 млрд (плюс 22,8%). Объем выпущенных долговых ценных бумаг на конец отчетного периода равнялся 1,526 млрд долларов (плюс 27,4% по сравнению с концом 2017 года).

Капитал ЕАБР за 2018 год вырос на 1,7% до 1,738 млрд долларов.



Евразийский банк развития был учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Помимо этих государств участниками банка сейчас являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.