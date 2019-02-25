Многие американские экономисты полагают, что США столкнутся с рецессией не позднее 2021 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) 30 января — 8 февраля с участием 300 экспертов.

«10% [экономистов] предрекают начало рецессии в этом году, 42% — в следующем году, в то время как 25% — в 2021 году», — отмечает агентство, добавляя, что остальные участники исследования либо ожидают экономический спад в США после 2021 года, либо воздержались от прогнозов.

У большинства респондентов обеспокоенность вызывает торговая политика президента Дональда Трампа. 36% из них считают, что существующие тарифы, если они останутся на нынешнем уровне, приведут к снижению ВВП в 2019 году на 25 базисных пунктов, 26% предполагают, что на 50 пунктов, 15% — более чем на 50 пунктов. ВВП страны на данный момент оценивается примерно в 19,5 трлн долларов.

Кроме того, экономисты прогнозируют, что тарифная политика администрации Трампа приведет к всплеску инфляции в стране уже в текущем году, указало агентство.