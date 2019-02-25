Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи поднялся на 0,24% и составил 2 494,63 пункта. Индекс РТС вырос на 0,26% до отметки 1 201,57.

Бумаги Сбербанка поднялись на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 0,66%, Московской биржи — на 0,44%. Акции «Газпрома» упали в цене на 0,12%.



«Российский фондовый рынок в понедельник рос почти весь день и только к вечеру потерял свой импульс. Индекс Мосбиржи сегодня поднимался к максимуму на уровне 2 506 пунктов, но удержаться там не смог и откатился в область 2 483 пунктов. Это значит, что пока широкий диапазон 2 450—2 500 пунктов остается прочным и актуальным. Индекс РТС сегодня поднимался к пику двух недель, выше 1 200 пунктов, но опять же спустился ниже этой отметки, как только покупатели потеряли ориентир для движения», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.